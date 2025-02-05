Німеччина

В клубі сподіваються на успіх.

Спортивний директор Баєра Сімон Рольфес висловився щодо ситуації з можливим відходом з клубу головного тренера Хабі Алонсо та півзахисника Флоріана Вірца. Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми відчуваємо, що у нас є шанси зберегти Хабі Алонсо та Флоріана Вірца у клубі після літа. Обидва мають контракти та почуваються комфортно. Новий контракт для Віртца? Потрібно уточнити деталі", — сказав Рольфес.

У сезоні-2024/25 Вірц зіграв 32 матчі у всіх турнірах, забив 15 м'ячів та віддав 11 результативних передач.

Нагадаємо, Вірц визнаний найкращим гравцем грудня у Бундеслізі.