Німеччина

Мюнхенський клуб проявляє інтерес до Антоні.

Баварія вивчає варіанти щодо посилення свого складу на літнє трансферне вікно.

Як повідомляє на своїх сторінках портал TodoFichajes, мюнхенці звернули увагу на вінгера Антоні, який добре почав шлях у Бетісі.

Раніше Антоні не зміг заграти в Манчестер Юнайтед. Взимку 24-річний бразилець відправився в оренду в Бетіс і забив два голи в трьох перших матчах за нову команду.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Антоні у 20 мільйонів євро. Влітку, коли термін оренди завершиться, Антоні визначатиметься з подальшим майбутнім. Не виключено, що бразилець опиниться в Мюнхені.

Раніше повідомлялося, що Баварія працює над підписання Вірца влітку.