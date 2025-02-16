Мюнхенський клуб проявляє інтерес до Антоні.
Антоні, Getty Images
16 лютого 2025, 20:29
Баварія вивчає варіанти щодо посилення свого складу на літнє трансферне вікно.
Як повідомляє на своїх сторінках портал TodoFichajes, мюнхенці звернули увагу на вінгера Антоні, який добре почав шлях у Бетісі.
Раніше Антоні не зміг заграти в Манчестер Юнайтед. Взимку 24-річний бразилець відправився в оренду в Бетіс і забив два голи в трьох перших матчах за нову команду.
Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Антоні у 20 мільйонів євро. Влітку, коли термін оренди завершиться, Антоні визначатиметься з подальшим майбутнім. Не виключено, що бразилець опиниться в Мюнхені.
Раніше повідомлялося, що Баварія працює над підписання Вірца влітку.