Баварія вивчає варіанти щодо посилення свого складу на літнє трансферне вікно.

Як повідомляє на своїх сторінках портал TodoFichajes, мюнхенці звернули увагу на вінгера Антоні, який добре почав шлях у Бетісі. 

Раніше Антоні не зміг заграти в Манчестер Юнайтед. Взимку 24-річний бразилець відправився в оренду в Бетіс і забив два голи в трьох перших матчах за нову команду. 

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Антоні у 20 мільйонів євро. Влітку, коли термін оренди завершиться, Антоні визначатиметься з подальшим майбутнім. Не виключено, що бразилець опиниться в Мюнхені. 

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