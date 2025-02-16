Німеччина

Завершився останній поєдинок чергового туру чемпіонату Німеччини.

На Фойт-Арені в рамках 22-го туру німецької Бундесліги-2024/25 Гайденгайм приймав Майнц.

Черговий, а саме 13-й у поточній кампанії турніру, гол Йонатана Буркардта дозволив гостям піти на перерву з мінімальною перевагою. На початку другої половини Нельсон Вайпер відзначився останнім у поєдинку результативним ударом.

Гайденгайм із 14-ма очками йде 16-м у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, тоді як Майнц із 35-ма заліковими балами перебуває на шостій сходинці.

Гайденгайм — Майнц 0:2

Голи: Буркардт, 29, Вайпер, 49

Гайденгайм: Мюллер — Маїнка, Зірслебен, Ференбах (Шинза, 57) — Траоре, Келлер (Ваннер, 46), Шеппнер (Кербер, 80), Гонсак — Бек (Пірінгер, 46), Кретціг (Нігюс, 69) — Зівзівадзе

Майнц: Центнер — да Кошта, Єнц, Кор (Відмер, 79) — Касі (Мелоні, 79), Сано, Небель, Амірі (Ганче-Ольсен, 79), Мвене — Буркардт (Лі, 62), Вайпер (Зіб, 72)

Попередження: Пірінгер — Кор, Касі, Амірі