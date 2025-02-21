Німеччина

Майже жодних шансів для команди Оле Вернера на Європа-Парк-Штадіон.

У рамках 23-го туру німецької Бундесліги Фрайбург приймав на своєму полі Вердер Бремен.

Завдяки дублям Вінченцо Гріфо та Рітсу Доана, а також голу Кіліанна Сідії, господарі поля здобули розгромну перемогу в цьому протистоянні з рахунком 5:0.

На 39-й хвилині у бременців була можливість скоротити відставання в рахунку, проте Андре Сілва не реалізував пенальті.

Фрайбург — Вердер 5:0

Голи: Сідія, 15, Гріфо, 33, 57, Доан, 76, 90+2

Фрайбург: Атуболу — Сідія, Гінтер, Лінгарт, Гюнтер (Макенго, 82) — Еггештайн (Манзамбі, 82), Остерхаге — Доан, Рель (Дінкчі, 71), Гріфо (Бесте, 71) — Гелер

Вердер: Цеттерер — Піпер (Малатіні, 86), Штарк, Юнг — Вайзер, Лінен, Кьон (Агу, 61) — Біттенкурт (Стаге, 61), Шмід — Нжинмах (Дукш, 61), Сілва (Грюль, 72)

Попередження: Еггештайн, Гінтер, Рель