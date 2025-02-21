Майже жодних шансів для команди Оле Вернера на Європа-Парк-Штадіон.
Фрайбург - Вердер, Getty Images
21 лютого 2025, 23:23
У рамках 23-го туру німецької Бундесліги Фрайбург приймав на своєму полі Вердер Бремен.
Завдяки дублям Вінченцо Гріфо та Рітсу Доана, а також голу Кіліанна Сідії, господарі поля здобули розгромну перемогу в цьому протистоянні з рахунком 5:0.
На 39-й хвилині у бременців була можливість скоротити відставання в рахунку, проте Андре Сілва не реалізував пенальті.
Фрайбург — Вердер 5:0
Голи: Сідія, 15, Гріфо, 33, 57, Доан, 76, 90+2
Фрайбург: Атуболу — Сідія, Гінтер, Лінгарт, Гюнтер (Макенго, 82) — Еггештайн (Манзамбі, 82), Остерхаге — Доан, Рель (Дінкчі, 71), Гріфо (Бесте, 71) — Гелер
Вердер: Цеттерер — Піпер (Малатіні, 86), Штарк, Юнг — Вайзер, Лінен, Кьон (Агу, 61) — Біттенкурт (Стаге, 61), Шмід — Нжинмах (Дукш, 61), Сілва (Грюль, 72)
Попередження: Еггештайн, Гінтер, Рель