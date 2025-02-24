Німеччина

Переконлива перемога "ротен".

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився після переможного матчу 23-го туру німецької Бундесліги з франкфуртським Айтрахтом (4:0). Його слова наводить офіційний сайт "ротен".

"Ми завжди зберігали спокій і залишаємося спокійними зараз. Нам допоміг додатковий день — два додаткові тренувальні дні, відпочинок — сьогодні ви відразу це побачили.

Дуже важливо, щоб ми досягали результатів, що ми і зробили в матчі з Айнтрахтом саме так, як хотіли. Ми просто грали дуже добре, у нас були свої шанси. Зусилля, ентузіазм — усе це було в нас.

Наша мета завжди полягає в тому, щоб привнести наш стиль на поле. І тепер ми спокійно переходимо до наступної гри, де хочемо знову перемогти", — заявив Компані.