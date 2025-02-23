Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Баварія - Айнтрахт, Getty Images
23 лютого 2025, 20:54
У рамках 23-го туру німецької Бундесліги Баварія на своєму полі приймала Айнтрахт.
Господарі відправили чотири голи у ворота гостей і здобули три очки.
Баварія - Айнтрахт Франкфурт 4:0
Голи: Олісе, 45+3, Іто, 62, Мусіала, 83, Гнабрі, 90+3
Баварія: Ноєр — Лаймер, Даєр, Мін Дже, Іто (Девіс, 63) — Кімміх (Горецка, 43), Павлович — Олісе (Коман, 84), Мусіала (Гнабрі, 85), Сане — Мюллер (Кейн, 63)
Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Коллінз, Тута, Теат — Крістенсен, Ларссон, Гойлунн (Скірі, 46), Кнауфф (Батшуаї, 75) — Баоя (Гетце, 63), Узун (Ельє Ваї, 46) — Екітіке (Браун, 75)
Попередження: Сане — Тута.