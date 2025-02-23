Німеччина

Сторони близькі до нової угоди.

Баварія та захисник Йосуа Кімміх можуть продовжити контракт найближчим часом, повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За даними джерела, переговори між клубом та футболістом перебувають на просунутій стадії. Очікується, що продовження контракту буде завершено найближчими днями. Угода буде продовжена щонайменше до 2028 року.

Попри численні повідомлення, жодних конкретних переговорів із Реалом та Ліверпулем у півзахисника ніколи не було.

У цьому сезоні Кімміха відіграв 34 матчі, забив один гол та віддав 10 гольових передач.