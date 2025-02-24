Німеччина

Захисник допоміг мюнхенцям розгромити Айнтрахт Франкфурт.

Центральний захисник Хірокі Іто відзначився дебютним голом за мюнхенську Баварію.

Гравець уразив ворота Айнтрахта Ф на 62-й хвилині домашнього матчу 23-го туру Бундесліги-2024/25. Це допомогло команді Венсана Компані здобути перемогу з рахунком 4:0.

За даними OptaFranz, Хірокі став першим японцем, який відзначився голом за Баварію в чемпіонаті Німеччини.

Для Іто це всього третій матч у футболці мюнхенців у всіх турнірах. Влітку 2024 року 25-річного японця придбали в Штутгарта за 23.5 млн євро.

Першу частину поточної кампанії він пропустив через травму. Контракт захисника з чинним лідером Бундесліги розраховано до кінця червня 2028 року.