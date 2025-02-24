Німеччина

Універсальний гравець Баварії може пропустити наступний матч Бундесліги.

Опорний півзахисник Баварії Йосуа Кімміх не дограв матч проти Айнтрахта в чемпіонаті Німеччини через проблему з лівим підколінним сухожиллям.

Уже на 43-й хвилині домашнього для мюнхенців поєдинку, який завершився з рахунком 4:0, 30-річного німця замінив Леон Горецка. Медперсонал "червоних" діагностував у Кімміха тендиніт.

Офіційний сайт Баварії не повідомив, скільки саме часу гравець може пропустити. За даними видання Bild, він робить усе можливе, щоб повернутися до старту клубу на виїзний матч проти Штутгарта (28.02).

На рахунку Йосуа один гол і десять асистів у 36-ти поєдинках усіх турнірів поточної кампанії. Раніше повідомлялося, що найближчим часом півзахисник оновить свою угоду з мюнхенським клубом.