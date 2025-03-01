Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Німеччини, що відбувся 28 лютого 2025 року.

У рамках 24-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія здобула перемогу над Штутгартом із рахунком 3:1 на полі суперників.

Команда Венсана Компані пропустила першою посеред стартової половини зустрічі, проте ще до перерви зуміла відіграти відставання.

А вже посеред другого тайму гості повели за рахунком на табло, після чого продовжували атакувати й зрештою третім голом закрили переможну для себе зустріч.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Штутгарт — Баварія у рамках 21 туру німецької Бундесліги-2024/25:

Штутгарт — Баварія 1:3

Голи: Штіллер, 34 — Олісе, 45 Горецка, 64 Коман, 90+1

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Єльч, Шабо (Гендрікс, 70), Міттельштедт — Левелінг (Мійо, 70), Каразор (Брун Ларсен, 81), Штіллер, Фюріх (Демірович, 81) — Ундав, Вольтемаде

Баварія: Ноєр — Лаймер (Станішич, 76), Даєр, Мін Дже, Девіс (Іто, 87) — Горецка, Палінья — Олісе (Мюллер, 87), Мусіала (Гнабрі, 87), Сане (Коман, 62) — Кейн

Попередження: Єльч, Шабо, Фюріх, Мійо, Демірович — Лаймер, Горецка, Кейн