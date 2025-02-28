Німеччина

Команда Венсана Компані змогла перевернути хід матчу, пропустивши першою.

У рамках 24-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія вирушила у гості до Штутгарта — протистояння двох команд із верхньої частини турнірної таблиці, які мають очевидні єврокубкові амбіції.

На 34-й хвилині Штіллер вивів господарів поля уверед, але ще до перерви Олісе повернув паритет на табло.

На 64-й хвилині зусилля мюнхенців в атакуючій фазі дали свій результат — відзначився Горецка, гол якого дозволив Баварії вперше у матчі повести в рахунку.

У подальшому гравцям Штутгарта не вдалося створити достатньо небезпечних моментів, щоб претендувати бодай на нічию. Більш того, вже під саму завісу поєдинку баварці поставили жирну крапку голом Комана. Фінальний свисток зафіксував перемогу Баварії з рахунком 3:1.

Штутгарт — Баварія 1:3

Голи: Штіллер, 34 - Олісе, 45 Горецка, 64 Коман, 90+1

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Єльч, Шабо (Гендрікс, 70), Міттельштедт — Левелінг (Мійо, 70), Каразор (Брун Ларсен, 81), Штіллер, Фюріх (Демірович, 81) — Ундав, Вольтемаде

Баварія: Ноєр — Лаймер (Станішич, 76), Даєр, Мін Дже, Девіс (Іто, 87) — Горецка, Палінья — Олісе (Мюллер, 87), Мусіала (Гнабрі, 87), Сане (Коман, 62) — Кейн

Попередження: Єльч, Шабо, Фюріх, Мійо, Демірович — Лаймер, Горецка, Кейн