Німеччина

Чергова перемога "ротен".

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився після перемоги над Штутгартом (3:1). Його слова наводить офіційний сайт Бундесліги.

"Це був топовий матч. Грати на виїзді в Штутгарті завжди непросто, як гравець я ніколи тут не перемагав.

На початку гри вони були кращими за нас, але з часом ми додали в своїй грі та часто створювали небезпеку біля воріт суперника в другому таймі.

Іноді матчі складаються саме так. У підсумку ми добре захищалися і показали сильний характер", – сказав Компані.