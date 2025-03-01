Чергова перемога "ротен".
Венсан Компані, getty images
01 березня 2025, 12:17
Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився після перемоги над Штутгартом (3:1). Його слова наводить офіційний сайт Бундесліги.
"Це був топовий матч. Грати на виїзді в Штутгарті завжди непросто, як гравець я ніколи тут не перемагав.
На початку гри вони були кращими за нас, але з часом ми додали в своїй грі та часто створювали небезпеку біля воріт суперника в другому таймі.
Іноді матчі складаються саме так. У підсумку ми добре захищалися і показали сильний характер", – сказав Компані.