Німеччина

У клубі вирішили, що витрати на контракт для німця занадто високі.

Чинний контракт Йосуа Кімміха з Баварією закінчується наприкінці сезону, тому майбутнє гравця є обговорюваним.

При цьому нещодавно в пресі з'явилася інформація про те, що мюнхенський клуб відкликав пропозицію для Кімміха за новим контрактом.

Як повідомляє газета Süddeutsche Zeitung, Йозуа Кімміх у якийсь момент погодив умови нового чотирирічного контракту зі спортивним директором Баварії Максом Еберлем. Однак члени правління клубу вирішили, що умови контракту завищені. Вони порахували, що Еберль вирішив витратити на контракт занадто багато грошей.

Кімміху 30 років. Чутки пов'язують гравця з кількома топ-клубами, зокрема з Ліверпулем.