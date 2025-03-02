Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Аугсбург - Фрайбург, Getty Images
02 березня 2025, 20:28
У рамках 24-го туру німецької Бундесліги Аугсбург приймав Фрайбург.
Команди голів не забивали і поєдинок завершився нічиєю — 0:0.
Аугсбург — Фрайбург 0:0
Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Цезігєр — Вольф, Оньєка, Якич (Маєр, 78), Яннуліс — Єнсен (Комур, 62), Клод-Моріс — Тіц (Муньє, 74)
Фрайбург: Атуболу — Сідія, Гінтер, Лінгарт, Гюнтер — Еггештайн (Грегорич, 83), Остерхаге — Доан, Рель (Гефлер, 83), Гріфо (Бесте, 62) — Гелер (Дінкчі, 74)
Попередження: Яннуліс — Сідія.