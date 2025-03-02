Німеччина

Флоріан хоче змінити команду в майбутньому.

Флоріан Вірц хоче перейти в Баварію, а потім у закордонний клуб.

Про це розповів журналіст Флоріан Плеттенберг у передачі Sport1 Doppelpass.

"У нас є інформація, що він хоче в Баварію і що він так бачить свою кар'єру: спочатку Баварія, потім закордонний клуб. Чи здійсненно це, я не знаю.

Я не думаю, що вони провернуть це цього року. Думаю, Баварія сподівається на продовження контракту, на пункт про відступні. Тоді вони якось сконструюють фінансову схему й активують цей пункт, якщо сам Флоріан Вірц теж цього захоче", — сказав інсайдер.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті проявляє інтерес до Вірца.