Німеччина

Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.

Черговий місяць сезону німецької Бундесліги залишився позаду, тож організатори змагань оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.

Серед номінантів на престижну нагороду опинились наступні виконавці:

– Том Бішоф (Гоффенгайм) / 5 матчів (Баєр, Уніон, Вердер, Штутгарт, Бохум), 2 голи;

– Алексіс Клод-Моріс (Аугсбург) / 5 матчів (Санкт-Паулі, Майнц, РБ Лейпциг, Боруссія М, Фрайбург), 3 голи;

– Паскаль Гросс (Боруссія Д) / 5 матчів (Гайденгайм, Штутгарт, Бохум, Уніон, Санкт-Паулі), 5 гольових передач;

– Серу Гірассі (Боруссія Д) / 5 матчів (Гайденгайм, Штутгарт, Бохум, Уніон, Санкт-Паулі), 6 голів;

– Джамал Мусіала (Баварія) / 5 матчів (Гольштайн Кіль, Вердер, Баєр, Айнтрахт, Штутгарт), 2 голи + 1 гольова передача;

– Кіліан Сідія (Фрайбург) / 5 матчів (Бохум, Гайденгайм, Санк-Паулі, Вердер, Аугсбург), 2 голи.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Бундесліги та нижче в цьому матеріалі.