Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.
Джамал Мусіала, Getty Images
05 березня 2025, 13:46
Черговий місяць сезону німецької Бундесліги залишився позаду, тож організатори змагань оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.
Серед номінантів на престижну нагороду опинились наступні виконавці:
– Том Бішоф (Гоффенгайм) / 5 матчів (Баєр, Уніон, Вердер, Штутгарт, Бохум), 2 голи;
– Алексіс Клод-Моріс (Аугсбург) / 5 матчів (Санкт-Паулі, Майнц, РБ Лейпциг, Боруссія М, Фрайбург), 3 голи;
– Паскаль Гросс (Боруссія Д) / 5 матчів (Гайденгайм, Штутгарт, Бохум, Уніон, Санкт-Паулі), 5 гольових передач;
– Серу Гірассі (Боруссія Д) / 5 матчів (Гайденгайм, Штутгарт, Бохум, Уніон, Санкт-Паулі), 6 голів;
– Джамал Мусіала (Баварія) / 5 матчів (Гольштайн Кіль, Вердер, Баєр, Айнтрахт, Штутгарт), 2 голи + 1 гольова передача;
– Кіліан Сідія (Фрайбург) / 5 матчів (Бохум, Гайденгайм, Санк-Паулі, Вердер, Аугсбург), 2 голи.
Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Бундесліги та нижче в цьому матеріалі.