Німеччина

Точних термінів відновлення німецького голкіпера не називають.

Воротар Баварії Мануель Ноєр не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Нагадаємо, 38-річний німець отримав травму під час святкування забитого м'яча Джамала Мусіали у ворота леверкузенського Баєра (3:0) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Після цього його на 58 хвилині замінив Йонас Урбіг, який дебютував у складі німецької команди.

За інформацією джерела, у Ноєра діагностували розрив волокон у правому литковому м'язі. Попередньо Мануель пропустить кілька найближчих матчів, у тому числі матч-відповідь з Баєром (11 березня).

Нинішнього сезону Ноєр провів 33 матчі, з яких 18 на нуль при 26 пропущених м'ячах.