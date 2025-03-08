Німеччина

Німець може змінити футбольний клуб.

Півзахисник мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх висловився про своє ігрове майбутнє. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Інші клуби також відіграють роль у моєму рішенні про майбутнє. Я не буду називати, які саме клуби, але рішення буде ухвалено найближчим часом", — заявив Кімміх.

Чинна трудова угода гравця з "рекордмайстер" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Йосуа Кімміх відіграв за Баварію 37 матчів, забив один гол та віддав десять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Баварія близька до підписання нової угоди з Кімміхом.