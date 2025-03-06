Кімміх залишиться в нинішній команді.
Йосуа Кімміх, Getty Images
06 березня 2025, 21:26
Півзахисник Баварії Йосуа Кімміх незабаром укладе новий контракт із клубом. У четвер між сторонами відбулися переговори, які пройшли "дуже позитивно", повідомляє Bild.
30-річний гравець готовий поставити підпис у договорі, розрахованому до середини 2029 року. Угода буде підтверджена офіційно вже цього тижня, якщо не станеться нічого непередбачуваного.
Чинна угода Йосуа Кімміха з Баварією закінчується наступного літа.
У поточному сезоні хавбек провів 37 матчів за колектив Венсана Компані у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем і десятьма гольовими передачами.
Раніше повідомлялося, що Ноєр провів 150-й матч у Лізі чемпіонів.