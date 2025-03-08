Коментар бельгійського фахівця.
Венсан Компані, getty images
08 березня 2025, 22:35
Головний тренер Баварії Венсан Компані відреагував на поразку Баєра від Вердера (0:2).
Баварія — Бохум 2:3 Відео голів та огляд матчу
25-й тур Бундесліги вийшов унікальним: дві найсильніші команди — Баварія і Баєр — поступилися в рідних стінах. Мюнхенці зазнали сенсаційної поразки від Бохума (2:3), граючи в меншості з 43-ї хвилини.
Керманич Баварії одразу дав зрозуміти, що невдача конкурентів його не хвилює:
"Ймовірно, ви запитаєте мене про програний матч Баєра, але мені все одно", — заявив на прес-конференції бельгійський фахівець.
Баварія, як і раніше, випереджає Баєр на вісім очок. У вівторок команди зустрінуться одна з одною в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.