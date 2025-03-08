Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 8 березня 2025 року.

Мюнхенська Баварія у матчі 25 туру німецької Бундесліги на своєму полі поступилася Бохуму (2:3).

Рахунок у матчі було відкрито на 14 хвилині зусиллями Геррейру, а через той самий проміжок часу він оформив дубль.

Потім на 31 хвилині Медич відіграв один м'яч для гостей, а господарі поля наприкінці першого тайму залишилися у меншості після вилучення Паліньї.

У другому таймі Бохум скористався чисельною перевагою – спочатку на 51 хвилині Сіссоко зрівняв цифри на табло, а на 71 хвилині Беро забив переможний м'яч.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Бохум у рамках 25-го туру німецької Бундесліги-2024/25:

Баварія — Бохум 2:3

Голи: Геррейру, 14, 28 - Медич, 31, Сіссоко, 51, Беро, 71.

Баварія: Урбіг — Бої (Олісе, 63), Даєр, Іто (Кімміх, 76), Станішич — Палінья, Геррейру — Сане (Лаймер, 63), Горецка, Гнабрі (Мусіала, 63) — Мюллер (Кейн, 62).

Бохум: Хорн — Ерман, Медич, Бернардо — Пасслак (Гамбоа, 82), Сіссоко, Віттек (Машович, 88) — Беро (Лосіла, 87), Краусс — Хофманн, Масурас (Брошинські, 73).

Попередження: Медич, Бернардо, Віттек, Хорн, Сіссоко, Лосіла.

Вилучення: Палінья, 43.