Німеччина

Функціонер зробив припущення щодо термінів відновлення гравця.

Минулими вихідними леверкузенський Баєр поступився бременському Вердеру в домашньому матчі двадцять п’ятого туру німецької Бундесліги (0:2).

І одним лишень фактом утрати важливих очок у чемпіонських перегонах проти мюнхенської Баварії цей вечір для "фармацевтів" не обмежився.

Леверкузен наступні "кілька тижнів", як ідеться в повідомленні на офіційному сайті клуба, буде обходитись без свого ключового основного атакувального півзахисника Флоріана Вірца, який зазнав травми та був замінений на початку другого тайму.

Спортивний директор Баєра Зімон Рольфес наступним чином прокоментував утрату ключового футболіста:

"Відсутність Флоріана, звичайно, впливає на нас на цьому етапі сезону, але ми компенсуємо це сильною командою.

Ми знаємо характер Флоріана і впевнені, що він повернеться якнайшвидше. Усі будуть його підтримувати.

Ми припускаємо, що він буде знову у формі до початку фінального ривка сезону", — заявив німецький функціонер.

Таким чином Вірц пропустить найближчі клубні ігри проти мюнхенської Баварії вдома в рамках Ліги чемпіонів УЄФА та на виїзді проти Штутгарта в Бундеслізі, а також ризикує залишитись без участі у важливих матчах плей-оф Ліги націй УЄФА для збірної Німеччини проти Італії.