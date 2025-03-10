Німеччина

Мюнхенці все ж таки втримають свого лідера.

Керівництво мюнхенської Баварії підготувало всі необхідні документи для підписання нової угоди з лідером команди Йосуа Кімміхом. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, новий контракт 30-річного футболіста з "ротен" буде розрахований до 30 червня 2029 року. Угода може бути підписана вже цього тижня.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Йосуа Кімміх відіграв за Баварію 38 матчів, забив один гол та віддав десять результативних передач.

Раніше Кімміх висловився про своє майбутнє.