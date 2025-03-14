Німеччина

Раніше повідомлялося, що мюнхенці не розраховують на гравця.

У Баварії більше не виключають продовження контракту з центральним захисником Еріком Даєром, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Мюнхенці оцінили хороші виступи 31-річного англійця протягом останніх тижнів. Тим не менш, остаточного рішення щодо майбутнього гравця ще не прийнято.

Баварія проведе переговори з Даєром. Сам захисник зацікавлений в оновленні своєї угоди з клубом.

Нагадаємо, контракт Еріка втрачає чинність після завершення сезону-2024/25. Зараз на його рахунку один асист у 17-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Вчора, 13 березня, свою угоду з Баварією оновив півзахисник Йосуа Кімміх.