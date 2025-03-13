Німеччина

Німець залишиться в Баварії до 2029 року.

Баварія оголосила про продовження контракту з півзахисником Йосуа Кімміхом. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

"У Баварії я маю найкращі умови для досягнення моїх спортивних цілей. Саме на цьому ґрунтувалося моє рішення. У мене є найкращі партнери по команді та тренерський штаб з яким я хочу досягти максимального успіху. Я відчуваю себе тут як вдома і я ще не закінчив", – заявив Кімміх.

За 10 років в Баварії Кімміх виграв вісім титулів Бундесліги, Лігу чемпіонів та Клубний чемпіонат світу ФІФА. У 429 матчах за мюнхенський клуб він забив 43 голи та віддав 115 результативних передач.

Раніше Кімміх висловився про своє майбутнє.