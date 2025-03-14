Німеччина

Клуб розглядає кілька варіантів на підсилення атаки, але пріоритетом у цілому є Флоріан Вірц.

Мюнхенська Баварія має намір підсилити фланги атаки в літнє трансферне вікно та розглядає кілька кандидатів. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, у шорт-листі залишаються Джеймі Гіттенс з дортмундської Боруссії і Ніко Вільямс із Атлетіка, однак їхній трансфер залежатиме від фінансових запитів клубів.

Головним пріоритетом для мюнхенців на літо в цілому залишається Флоріан Вірц із леверкузенського Баєра. Окрім того, клуб продовжує стежити за Раяном Шеркі з Ліона, зібравши всю необхідну інформацію про його майбутнє ще в січні.

Раніше повідомлялося, що Баварія може продовжити контракт із Еріком Даєром.