Німеччина

Відбулися чергові матчі німецького чемпіонату.

Сьогодні, 15 березня, відбуваються матчі 26 туру німецької Бундесліги.

У першій грі мюнхенська Баварія у гостях не змогла обіграти Уніон. Матч закінчився із рахунком 1:1. Гості забили на 75 хвилині зусиллями Лероя Сане, але дев'ять хвилин потому Бенедікт Голлербах зрівняв цифри на табло.

Уніон Берлін — Баварія 1:1

Голи: Голлербах, 84 - Сане, 75.

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте — Тріммель (Александер Роте, 72), Хедіра, Юранович — Хаберер (Голлербах, 62), Шафер (Скарке, 81) — Ілич (Любичич, 61), У Йон (Бенеш, 81).

Баварія: Урбіг — Станішич, Упамекано, Даєр, Девіс — Кімміх, Горецка — Олісе (Іто, 82), Мусіала, Гнабрі (Сане, 65) — Кейн.

Попередження: Юранович, Роте — Мусіала, Кімміх.

У другій зустрічі менхенгладбахська Боруссія здобула перемогу над Вердером із результативним рахунком 4:2. У складі команди з Гладбаха голами відзначилися Тім Кляйндінст та Алассан Плеа, який оформив хет-трик. У складі бременців авторами голів стали Романо Шмід та Андре Сілва. При цьому на другій компенсованій хвилині червону картку отримав Кляйндінст.

Вердер — Боруссія Менхенгладбах 2:4

Голи: Шмід, 39, Сілва, 45+1 (пен) - Плеа, 7 (пен), 28, 47, Кляйндінст, 81.

Вердер: Цеттерер — Піпер, Велькович (Фрідль, 82), Юнг — Каборе (Топп, 82), Лінен (Біттенкурт, 67), Агу — Стаге, Шмід — Бюрке (Дукш, 82), Сілва (Нжинмах, 66).

Боруссія Менхенгладбах: Омлін (Перейра Кардозу, 72) — Скаллі, Ітакура, Ельведі, Ульріх (Нетц, 69) — Зандер (Райтц, 90), Вайгль — Нгуму Мінполе (Чванчара, 69), Плеа (Фрідріх, 84), Гак — Кляйндінст.

Попередження: Лінен — Кляйндінст.

Вилучення: Кляйндінст, 90+2.

У третьому поєдинку Аугсбург мінімально обіграв Вольфсбург із рахунком 1:0. Перемогу господарям поля приніс гол у виконанні Філліпа Тіца.

Аугсбург - Вольфсбург 1:0

Гол: Тіц, 53.

Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Цезігєр — Вольф (Банкс, 87), Реджбечай, Оньєка, Яннуліс — Єнсен (Якич, 70), Клод-Моріс (Муньє, 87) — Тіц (Ессенде, 79).

Вольфсбург: Грабара — Фішер (Камінські, 84), Вавро, Кулєракіс, Меле — Сванберг (Беренс, 84), Арнольд, Дардаї (Віммер, 65) — Томаш, Вінн (Сков Ольсен, 65), Амура.

Попередження: Гоувелееув — Амура, Томаш.

Насамкінець Майнц на своєму полі поділив очки з Фрайбургом. Матч закінчився із рахунком 2:2. На голи господарів поля у виконанні Йонатана Буркардта та Андреаса Ганче-Ольсена, гості відповіли точними ударами Міхаеля Грегорича та Лукаса Кюблера. При цьому Майнц із 41 хвилини грав у меншості після вилучення Домініка Кора.

Майнц — Фрайбург 2:2

Голи: Буркардт, 34, Ганче-Ольсен, 74 - Грегорич, 58, Кюблер, 79.

Майнц: Центнер — да Кошта, Єнц, Кор — Касі, Сано, Амірі, Мвене (Ганче-Ольсен, 46) — Небель, Сон — Буркардт.

Фрайбург: Атуболу — Сідія (Кюблер, 76), Гінтер, Лінгарт, Гюнтер — Еггештайн (Гефлер, 76), Остерхаге — Доан, Гелер, Гріфо (Бесте, 86) — Адаму (Грегорич, 46).

Попередження: Мвене — Адаму, Гелер.

Вилучення: Кор, 41.