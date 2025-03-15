Німеччина

"Чорно-жовті" мали значну перевагу за грою в другому таймі матчу, але так і не забили жодного гола.

На Ред Булл Арені відбувся матч 26-го туру німецької Бундесліги-2024/25, в якому РБ Лейпциг приймав Боруссію Дортмунд.

Гол Хаві Сімонса допоміг господарям поля відкрити рахунок у першому таймі. По перерві гравець також відзначився асистом — перевагу "биків" подвоїв Лої Опенда. Попри значну перевагу за грою в другій половині поєдинку, гості результативними ударами своїх уболівальників так і не порадували, тож "чорно-жовті" додому вирушили ні з чим.

Зазначимо, що для клубу з Лейпцига це п'ята поспіль домашня звитяга над колективом із Дортмунда в усіх турнірах.

РБ Лейпциг із 42-ма очками йде п'ятим у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, тоді як Боруссія Дортмунд має 35 залікових балів і перебуває на 11-й сходинці.

РБ Лейпциг — Боруссія Дортмунд 2:0

Голи: Сімонс, 18, Опенда, 48

РБ Лейпциг: Гулачі — Гертрейда, Орбан, Бітшиабу — Баку, Баумгартнер (Кампль, 60), Зайвальд (Айдара, 81), Сімонс (Гоміс, 82), Раум (Люкеба, 81) — Опенда (Клостерманн, 66), Шешко

Боруссія Дортмунд: Кобель — Антон, Джан, Шлоттербек, Р'єрсон (Чуквуемека, 72) — Забітцер (Бенсебаїні, 33), Гросс — Баєр, Брандт, Адеємі (Байно-Гіттенс, 72) — Гірассі

Попередження: Раум, Айдара, Люкеба — Джан, Р'єрсон, Чуквуемека