Німеччина

Канадський фулбек зазнав важкої травми під час виступів за збірну.

Агент лівого захисника мюнхенської Баварії і збірної Канади Альфонсо Девіса Недал Хуосех дав коментар із приводу травми свого клієнта.

На думку агента, національним командам потрібно краще берегти гравців, на перше місце ставлячи їхнє здоров'я.

"Він не мав брати участі в матчі за третє місце проти США [Ліга націй КОНКАКАФ]. Я був здивований, що він з'явився в стартовому складі, адже раніше він повідомив, що не готовий до цього. Джерело в CSA [Асоціація футболу Канади] у п'ятницю ввечері повідомило мені, що Альфонсо не буде в старті, але може отримати кілька хвилин. Я сказав їм, що він не повинен грати взагалі.

Джессі Марш [головний тренер збірної Канади]? На мій погляд, він мав краще впоратися з ситуацією, адже цього можна було запобігти. До Канади Джессі був професійним тренером на найвищому рівні, тож він повинен дуже добре знати, що не варто ризикувати гравцями, коли вони кажуть, що не можуть грати. Національна команда не має приймати емоційних рішень на основі індивідуального успіху. Я знаю, що це був матч проти США, і була велика мотивація перемогти, але здоров'я гравців має бути в пріоритеті. Національні команди мають краще захищати їх", — цитує слова представника Девіса журналіст Філіпп Кесслер.

Нагадаємо, Альфонсо порвав "хрести" й вибув на півроку.