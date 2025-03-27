Німеччина

Француз зазнав серйозного пошкодження.

Центральний захисник мюнхенської Баварії Дайо Упамекано пропустить залишок поточного сезону. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За інформацією джерела, травма коліна у захисника лідера Бундесліги виявилася серйознішою, ніж передбачалося раніше. Нове поглиблене обстеження виявило у француза пошкодження колінного хряща.

Зазначається, що 26-річний центрбек пропустить щонайменше три місяці, замість декількох тижнів, як говорилося спочатку. Зараз Упамекано перебуває в австрійському Інсбруку, де йому повинні зробити хірургічну операцію.

Дайо Упамекано зазнав пошкодження в переможній для збірної Франції грі плей-оф Ліги націй проти Хорватії.

Цього сезону Дайо Упамекано відіграв за Баварію 33 матчі та забив 2 голи.