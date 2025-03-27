Воротар італійського Мілана Майк Меньян покине клуб влітку, якщо команді не вдасться вийти в Лігу чемпіонів за підсумками сезону-2024/25. Про це повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, в разі непопадання "россонері" в ЛЧ, 29-річний француз не збирається продовжувати контракт, який закінчується влітку 2026 року через, що керівництво міланців буде змушене продавати свого футболіста із заниженою вартістю через ризик втратити його безкоштовно через рік.

Зазначається, що на голкіпера збірної Франції претендують лондонський Челсі та бірмінгемська Астон Вілла. Сума потенційного трансферу може складати 40 млн. євро.

Цього сезону Майк Меньян провів за Мілан 41 матч, пропустив 47 голів та 11 разів відіграв "на нуль".