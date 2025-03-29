Німеччина

Молодший брат Джуда, Джоб, може вирушити до НІмеччини.

РБ Лейпциг серйозно розглядає можливість підписання центрального півзахисника Сандерленда Джоба Беллінгема цього літа. Про це повідомляє журналіст Sky Sport Germany Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, "бики" уже провели початкові переговори з 19-річним англійцем, однак наразі німецький клуб вважає запитувану за трансфер суму занадто високою.

Джоб, який є молодшим братом хавбека мадридського Реала Джуда Беллінгема, має чинний контракт із Сандерлендом до 2028 року, але його літній перехід до іншого клубу виглядає ймовірним.

Найдорожчим гравцем Чемпіоншипу вже цікавляться кілька клубів, і запити щодо потенційного трансферу надходять постійно. Портал Transfermarkt оцінює його в 22 млн євро. На рахунку англійця 4 голи та 3 асисти у 34 матчах поточного сезону.