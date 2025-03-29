Німеччина

"Ротен" вимагають пояснень.

Мюнхенська Баварія може подати позов до суду на федерацію футболу Канади через травму лівого захисника Альфонсо Девіса. Про це заявив генеральний директор "ротен" Ян-Крістіан Дрезен.

"Ми вимагаємо, щоб федерація футболу Канади повністю розслідувала події, і прямо залишаємо за собою право на судовий розгляд.

Відправлення явно травмованого гравця з пошкодженим коліном на дванадцятигодинний міжконтинентальний переліт без ретельного медичного обстеження, на нашу думку, є грубою недбалістю та явним порушенням принципів медичної обачності.

Загалом участь Девіса, у якого і до гри були м'язові проблеми, у матчі, що не має великого спортивного значення, на наш погляд, абсолютно незрозуміла.

Фонзі (Альфонсо Девіс — прим.) не винен — він капітан і хоче взяти на себе відповідальність. Але саме тому, що Канада, як господиня чемпіонату світу, автоматично пройшла відбір на Мундіаль, не можна ризикувати здоров'ям такого провідного гравця, як Девіс", — сказав Дрезен.

Нагадаємо, Альфонсо Девіс порвав хрестоподібні зв'язки коліна в матчі за 3-е місце в Лізі націй КОНКАКАФ між збірними Канади та США (2:1).