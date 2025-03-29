Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Айнтрахт - Штутгарт, Getty Images
29 березня 2025, 21:50
У рамках 27-го туру Бундесліги Айнтрахт на своєму полі приймав Штутгарт.
На 71-й хвилині гри Маріо Гетце відзначився голом, який приніс господарям три очки.
Айнтрахт Франкфурт — Штутгарт 1:0
Гол: Гетце, 71
Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Крістенсен, Кох, Теат, Браун — Тута (Скірі, 81), Ларссон — Кнауфф (Коллінз, 25), Гетце, Баоя — Екітіке
Штутгарт: Нюбель — Ад-Дахіль, Єльч, Шабо, Міттельштедт — Левелінг, Каразор, Штіллер, Фюріх (Вольтемаде, 61) — Мійо (Гендрікс, 62) — Демірович
Попередження: Тута — Мійо, Міттельштедт
Вилучення: Ад-Дахіль, 58.