Німеччина

Леверкузенський клуб планує переговори з римлянами щодо досвідченого захисника.

Центральний захисник Маріо Ермосо зацікавлений у продовженні кар'єри у леверкузенському Баєрі після завершення сезону. Клуб вже отримав відповідну інформацію, — повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Наразі 29-річний футболіст, який виступає за "фармацевтів" на правах оренди з Роми, відновлюється після травми грудного м’яза.

Офіційних переговорів між Баєром і Ромою щодо майбутнього Ермосо поки що не було, але сторони планують обговорити майбутнє гравця найближчим часом.

Нагадаємо, з моменту свого переїзду до Німеччини взимку цього року Маріо Ермосо встиг провести у футболці Леверкузена лише 440 хвилин у 7 поєдинках.