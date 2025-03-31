Леверкузенський клуб планує переговори з римлянами щодо досвідченого захисника.
Маріо Ермосо, Getty Images
31 березня 2025, 23:23
Центральний захисник Маріо Ермосо зацікавлений у продовженні кар'єри у леверкузенському Баєрі після завершення сезону. Клуб вже отримав відповідну інформацію, — повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Наразі 29-річний футболіст, який виступає за "фармацевтів" на правах оренди з Роми, відновлюється після травми грудного м’яза.
Офіційних переговорів між Баєром і Ромою щодо майбутнього Ермосо поки що не було, але сторони планують обговорити майбутнє гравця найближчим часом.
Нагадаємо, з моменту свого переїзду до Німеччини взимку цього року Маріо Ермосо встиг провести у футболці Леверкузена лише 440 хвилин у 7 поєдинках.