Німеччина

Грецький плеймейкер може опинитися в чемпіонаті Німеччини.

Атакувальний півзахисник Генка Константінос Карецас опинився в сфері інтересів Баварії, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Повідомляється, що гранд Бундесліги зібрав усю інформацію про 17-річного грека. Тим не менш, придбання гравця на цю позицію зараз не є для мюнхенців пріоритетним.

Плеттенберг зазначив, що завдяки Торстену Фінку, який раніше представляв Баварію (1997-2006), а зараз є головним тренером Генка (із липня 2024), зв'язки між сторонами міцні.

На рахунку Карецаса три гола й чотири асисти в 31-му матчі всіх турнірів поточної кампанії.

Контракт бельгійського клубу з греком розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює Константіноса в 13 млн євро.

Раніше талановитий плеймейкер став наймолодшим автором гола в історії збірної Греції.