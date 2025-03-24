Ліга націй

17-річний футболіст відзначився голом у ворота збірної Шотландії.

Збірна Греції у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй обіграла Шотландію (3:0).

У цьому матчі результативним ударом відзначився півзахисник Костантінос Карецас із Генка.

За інформацією інсайдера Фабриціо Романо, 17-річний футболіст став наймолодшим автором голу у футболці національної команди Греції.

Цього сезону Карецас провів 30 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири гольові передачі.

Завдяки цій перемозі Греція піднялася до Дивізіону А, а Шотландія у наступному сезоні турніру виступить у Дивізіоні В.