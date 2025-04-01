Німеччина

"Бики" знаходяться у пошуках нового керманича після звільнення Марко Розе.

Напередодні стало офіційно відомо про звільнення Марко Розе з посади головного тренера Лейпцига. Незважаючи на те, що команду вже очолив Жолт Лоу, боси німецького клубу розглядають його як тимчасовий варіант до кінця сезону.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, керманич лондонського Крістал Пелес Олівер Гласнер залишається одним із головних претендентів на посаду головного тренера РБ Лейпциг у наступному сезоні.

Після того як Себастьян Хеннес продовжив контракт зі Штутгартом, керівництво "биків" активізувало переговори з представником Гласнера.

Відомо, що контракт австрійського тренера з Крістал Пелас діє до літа 2026 року, і для його переходу в РБ Лейпциг знадобиться виплатити компенсацію. Однак, за інформацією джерел, в угоді Гласнера може бути пункт про достроковий відхід.

Головний керівник Лейпцига Марсель Шефер добре знайомий з Гласнером по роботі у Вольфсбурзі, що може зіграти ключову роль у потенційному призначенні.