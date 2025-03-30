Німеччина

Коуч залишив німецький клуб.

Лейпциг оголосив про звільнення Марко Розе з посади головного тренера команди.

Разом із фахівцем клуб покинув його тренерський штаб. Незабаром клуб оголосить ім'я тренера, який працюватиме з Лейпцигом до кінця сезону.

Марко Розе очолював Лейпциг із вересня 2022 року. Він привів клуб до перемоги у Кубку Німеччини-2022/23 та тріумфу у Суперкубку-2023.

В поточному сезоні "бики" вилетіли із загального етапу Ліги чемпіонів. А в чемпіонаті команда посідає шосте місце, поступившись вчора прямому конкуренту за єврокубки Боруссії М (0:1).