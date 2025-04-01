Німеччина

Несподіваний виліт команди Хабі Алонсо від вольової Армінії на стадії 1/2 фіналу.

У рамках півфіналу поточного розіграшу Кубка Німеччини леверкузенський Баєр у статусі чинного тріумфатора вирушив у гості до Армінії, яка виступає у третьому за силою дивізіоні країни.

Команда Хабі Алонсо повела в рахунку вже на 17-й хвилині завдяки Йонатану Та, але що відбулося далі з "фармацевтами" — важко пояснити.

На 20-й хвилині Верль повернув паритет на табло, а Гроссер буквально перед перервою ще раз шокував фаворита.

Сенсаційна Армінія вистояла у другому таймі та стала першим фіналістом Кубка Німеччини-2024/25, де на неї чекає зустріч з переможцем пари Штутгарт — РБ Лейпциг.

Армінія — Баєр Леверкузен 2:1

Голи: Верль, 20, Гроссер, 45+3 - Та, 17

Армінія: Керскен — Шнайдер, Руссо, Гроссер — Гагманн, Шрек (Фелікс, 90), Корбос, Оппі — -, Верль — Гродовські (Б'янкаді, 83)

Баєр Леверкузен: Градецькі — Мукіеле, Та, Інкап'є — Фрімпонг, Джака, Андріх, Грімальдо — Паласіос (Боніфейс, 53), Шик, Адлі (Телла, 77)

Попередження: Гродовські, Шрек, Руссо — Мукіеле, Інкап'є, Боніфейс, Телла, Грімальдо