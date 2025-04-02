Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Німеччини, що відбувся 1 квітня 2025 року.

Леверкузенський Баєр у півфіналі Кубка Німеччини в гостях несподівано поступився Армінії (1:2) та вилетів з турніру.

Рахунок у матчі було відкрито на 17 хвилині зусиллями Йонатана Та, який вивів команду Хабі Алонсо вперед. Проте за три хвилини Маріус Верль зрівняв цифри на табло.

Перемогу команді із третього дивізіону країни приніс забитий м'яч у виконанні Максіміліана Гроссера на третій доданій хвилині до першого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Армінія — Баєр Леверкузен у рамках півфіналу Кубка Німеччини-2024/25:

Армінія — Баєр Леверкузен 2:1

Голи: Верль, 20, Гроссер, 45+3 - Та, 17.

Армінія: Керскен — Шнайдер, Руссо, Гроссер — Гагманн, Шрек (Фелікс, 90), Корбос, Оппі — Саренрен-Базе, Верль — Гродовські (Б'янкаді, 83).

Баєр Леверкузен: Градецькі — Мукіеле, Та, Інкап'є — Фрімпонг, Джака, Андріх, Грімальдо — Паласіос (Боніфейс, 53), Шик, Адлі (Телла, 77).

Попередження: Гродовські, Шрек, Руссо — Мукіеле, Інкап'є, Боніфейс, Телла, Грімальдо.