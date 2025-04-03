Німеччина

Колектив Себастьяна Хеннеса крокує до трофею, але на його фінальному шляху стоятиме сенсаційний представник третього дивізіону.

У рамках півфінального матчу Кубка Німеччини Штутгарт зустрівся з Лейпцигом, який напередодні звільнив Марко Розе з посади головного тренера.

У прагматичному стилі підопічні Себастьяна Хеннеса змогли реалізувати свої моменти, стримавши при цьому атакувальний потенціал "биків".

Фінальний свисток зафіксував перемогу Штутгарта з рахунком 3:1. У фіналі національного кубка на команду чекає зустріч 25 травня з сенсаційною Армінією, яка виступає у третьому за силою дивізіоні країни.

*Штутгарт - РБ Лейпциг 3:1

Голи: Штіллер, 5, Вольтемаде, 57, Левелінг, 73 - Шешко, 62

Штутгарт: Нюбель — Єльч, Ад-Дахіль, Шабо, Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Левелінг (Стергіу, 77), Вольтемаде, Мійо (Рідер, 76) — Демірович (Туре, 90)

РБ Лейпциг: Вандевордт — Неделькович (Баумгартнер, 70), Орбан, Бітшиабу, Раум — Зайвальд, Вермерен — Баку (Гоміс, 80), Сімонс — Опенда, Шешко

Попередження: Зайвальд, Сімонс