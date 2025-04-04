Німеччина

Команда Венсана Компані вирішила питання щодо переможця після вилучення Седріка Цезігєра на 59-й хвилині.

У матчі 28 туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія здобула перемогу, обігравши на виїзді Аугсбург із рахунком 3:1.

Хоча господарі першими відкрили рахунок — на 30-й хвилині відзначився Яннуліс, — команда Венсана Компані швидко відповіла. Ще до перерви рахунок зрівняв Джамал Мусіала, а в другому таймі Гаррі Кейн реалізував чисельну перевагу після вилучення Седріка Цезігєра.

У компенсований час Матсіма зрізав м'яч у власні ворота, встановивши остаточний рахунок — 3:1 на користь мюнхенців.

Для Баварії ця перемога стала важливою в контексті боротьби за чемпіонство, але травма Джамала Мусіали та його вимушена заміна — може стати серйозним ударом напередодні 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Аугсбург — Баварія 1:3

Голи: Яннуліс, 30 - Мусіала, 42, Кейн, 60, Матсіма (аг), 90+3

Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Цезігєр — Вольф (Комур, 81), Якич, Оньєка (Беріша, 81), Яннуліс — Єнсен (Реджбечай, 61), Клод-Моріс (Шлоттербек, 61) — Ессенде (Тіц, 74)

Баварія: Урбіг — Лаймер, Даєр, Мін Дже, Станішич — Кімміх, Палінья — Олісе (Гнабрі, 67), Мусіала (Мюллер, 54), Сане (Геррейру, 90) — Кейн (Відович, 90)

Попередження: Цезігєр, Клод-Моріс, Гоувелееув

Вилучення: Цезігєр, 59