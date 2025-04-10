Німеччина

Французький захисник вже на полі, але стан його коліна все ще під питанням.

Центральний захисник Баварії Дайо Упамекано швидко повернувся до тренувального процесу після нещодавньої операції. Про це повідомляє Bild.

26-річний француз переніс хірургічне втручання з вирівнювання хряща після травми коліна, однак характер втручання не потребує тривалого періоду відновлення.

Незважаючи на повернення на поле, клуб і медичний штаб уважно стежитимуть за тим, як коліно гравця реагуватиме на навантаження. Остаточні терміни повернення до матчів залежать саме від цього.

Після вчорашньої гри Баварії проти міланського Інтера в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Упамекано прокоментував свій стан наступним чином: "Я в порядку. Я повернуся".