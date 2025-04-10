Центральний захисник Баварії Дайо Упамекано швидко повернувся до тренувального процесу після нещодавньої операції. Про це повідомляє Bild.

26-річний француз переніс хірургічне втручання з вирівнювання хряща після травми коліна, однак характер втручання не потребує тривалого періоду відновлення.

Незважаючи на повернення на поле, клуб і медичний штаб уважно стежитимуть за тим, як коліно гравця реагуватиме на навантаження. Остаточні терміни повернення до матчів залежать саме від цього.

Після вчорашньої гри Баварії проти міланського Інтера в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Упамекано прокоментував свій стан наступним чином: "Я в порядку. Я повернуся".

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що Дайо Упамекано ризикує більше не зіграти в поточному сезоні через травму.