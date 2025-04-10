Французький захисник вже на полі, але стан його коліна все ще під питанням.
Дайо Упамекано, Getty Images
10 квітня 2025, 00:15
Центральний захисник Баварії Дайо Упамекано швидко повернувся до тренувального процесу після нещодавньої операції. Про це повідомляє Bild.
26-річний француз переніс хірургічне втручання з вирівнювання хряща після травми коліна, однак характер втручання не потребує тривалого періоду відновлення.
Незважаючи на повернення на поле, клуб і медичний штаб уважно стежитимуть за тим, як коліно гравця реагуватиме на навантаження. Остаточні терміни повернення до матчів залежать саме від цього.
Після вчорашньої гри Баварії проти міланського Інтера в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Упамекано прокоментував свій стан наступним чином: "Я в порядку. Я повернуся".
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що Дайо Упамекано ризикує більше не зіграти в поточному сезоні
через травму.