Англія

Француз може переїхати до Англії.

Ліверпуль виявляє інтерес до вінгера мюнхенської Баварії Кінгслі Комана. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За інформацією джерела, Баварія не проти продажу французького футболіста. Керівництво мюнхенського клубу має намір виручити за свого гравця близько 40 млн. євро.

Зазначається, що "червоні" поки, що не зверталися до "ротен" з офіційною пропозицію, але цілком ймовірно зроблять це під час літнього трансферного вікна.

Чинна трудова угода 28-річного француза з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону Кінгслі Коман відіграв за Баварію 34 матчі, забив шість голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Баварія запропонувала Сане новий контракт.