Німеччина

Відбулися чергові матчі німецького чемпіонату.

Сьогодні, 12 квітня, пройшла низка матчів 29 туру німецької Бундесліги.

У першому матчі леверкузенський Баєр втратив очки у матчі з берлінським Уніоном, закінчивши зустріч із рахунком 0:0.

Баєр Леверкузен — Уніон Берлін 0:0

Баєр Леверкузен: Градецькі — Та (Артур, 74), Та (Артур, 74), Інкап'є — Фрімпонг, Гарсія (Вірц, 57), Джака, Грімальдо (Боніфейс, 74) — Телла (Адлі, 46), Паласіос (Гофманн, 86) — Шик.

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте — Тріммель (Руссійон, 78), Хедіра, Юранович (Александер Роте, 82) — Шафер, Хаберер (Преу, 78) — Ілич (Голлербах, 60), Скарке (Тусар, 60).

Попередження: Вірц, Гофманн — Преу.

У другій зустрічі менхенгладбахська Боруссія поступилася Фрайбургу з рахунком 1:2. Автогол Гюнтера відкрив рахунок у матчі на 14 хвилині, після чого гості забили на 16 хвилині зусиллями Остерхаге. Перемогу гостям приніс забитий м'яч Манзамбі на 90 хвилині зустрічі.

Боруссія Менхенгладбах — Фрайбург 1:2

Голи: Гюнтер (аг), 14 - Остерхаге, 16, Манзамбі, 90.

Боруссія Менхенгладбах: Перейра Кардозу — Скаллі, Ітакура, Ельведі (К'яродія, 65), Нетц (Ульріх, 64) — Нойгаус (Фрідріх, 76), Вайгль — Онора (Чванчара, 76), Плеа (Штогер, 64), Гак — Кляйндінст.

Фрайбург: Мюллер — Кюблер (Бесте, 60), Розенфельдер, Лінгарт, Гюнтер (Макенго, 76) — Еггештайн, Остерхаге — Доан, Гелер (Манзамбі, 77), Гріфо (Сідія, 60) — Адаму (Грегорич, 83).

Попередження: Адаму.

У третій грі Бохум на своєму полі поступився Аугсбургу з рахунком 1:2. У складі господарів поля голом відзначився Хофманн, після чого гості відповіли влучним ударом Ессенде. Потім на 81 хвилині Маєр залишив Аугсбург у меншості, але це не завадило команді забити переможний гол, автором якого став Комур.

Бохум — Аугсбург 1:2

Голи: Хофманн, 60 - Ессенде, 16 Комур, 90.

Бохум: Хорн — Ерман, Ордец, Бернардо — Пасслак (Гольтманн, 82), Сіссоко, Віттек — Беро, Краусс (Панневіг, 87) — Масурас (Брошинські, 82), Хофманн.

Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Шлоттербек — Вольф (Комур, 81), Якич (Реджбечай, 55), Оньєка, Яннуліс — Єнсен (Маєр, 61), Клод-Моріс (Кудоссу, 81) — Ессенде (Тіц, 61).

Попередження: Ордец, Беро — Тіц.

Вилучення: Маєр, 81.

У четвертій зустрічі Санкт-Паулі в гостях обіграв Гольштайн Кіль із рахунком 2:1. Господарі поля забили першими на 20 хвилині зусиллями Бернхардссона, але потім до перерви Сінані зрівняв цифри на табло. Перемогу гостям завдав точний удар Гешвілла, який зрізав м'яч у свої ворота на другій компенсованій хвилині другого тайму.

Гольштайн Кіль — Санкт-Паулі 1:2

Голи: Бернхардссон, 20 - Сінані, 33, Гешвілл (аг), 90+2.

Гольштайн Кіль: Дане — Беккер (Порат, 46), Івежич, Коменда (Гешвілл, 68) — Розенбом, Кнудсен (Шульц, 75), Ремберг, Толкін — Гігович (Скрібскі, 85) — Бернхардссон, Матіно (Харрес, 68).

Санкт-Паулі: Васіль — Немет, Валь, Дзвігала (ван дер Гейден, 64) — Саліакас, Ірвін, Сміт, Треу — Афолаян (Вайсгаупт, 61), Сінані (Меткалф, 88), Саад (Гілавогі, 46).

Попередження: Харрес, Івежич, Шульц — Немет, Афолаян, Валь.

Насамкінець Гоффенгайм розібрався з Майнцем із рахунком 2:0. Перемогу господарям поля забезпечив оформлений дубль у виконанні Андрея Крамарича.

Гоффенгайм - Майнц 2:0

Голи: Крамарич, 4, 32.

Гоффенгайм: Бауманн — Жандре, Чавес, Акпогума, П'єр Нсокі — Штах, Бішоф — Туре (Гложек, 67), Крамарич (Ярдимджі, 85), Бюльтер (Юрасек, 74) — Табакович (Гайгер, 85).

Майнц: Центнер — да Кошта, Єнц, Кор (Сок Хон, 82) — Касі, Сано, Ферачніг (Зіб, 66), Мвене (Норден, 40) — Небель, Сон — Вайпер.

Попередження: Чавес, Нсокі, Бішоф, Бауманн — Небель.

Вилучення: Небель, 90+4.