Німеччина

Результат матчу Бундесліги.

У матчі 29-го туру Бундесліги РБ Лейпциг на виїзді зумів здолати Вольфсбург у надрезультативному поєдинку — 3:2.

Гості швидко взяли ініціативу: Опенда відкрив рахунок уже на 11-й хвилині, а Сімонс до перерви подвоїв перевагу. Ще один гол "биків" не зарахували через офсайд, але це не зупинило їх — Сімонс вдруге відзначився після перерви, і рахунок став 0:3.

Та господарі не зламалися. Команда знайшла в собі сили повернути інтригу: спершу Фішер скоротив відставання, а потім Сков Ольсен зробив рахунок 2:3. Останні хвилини перетворилися на штурм воріт Лейпцига, але гості вистояли та втримали перемогу.

Ця звитяга дозволила РБ Лейпцигу набрати 48 очок і піднятися на четверту сходинку турнірної таблиці, зміцнивши шанси на вихід до Ліги чемпіонів. Вольфсбург залишився 12-м із 38 пунктами.

Вольфсбург — РБ Лейпциг 2:3

Голи: Фішер, 58, Ольсен, 75 — Опенда, 11, Сімонс, 26, 49