Німеччина

"Джмелі" хочуть перемагати.

Капітан дортмундської Боруссії Емре Джан висловився після матчу 29-го туру німецької Бундесліги з мюнхенською Баварією (2:2). Його слова наводить офіційний сайт "джмелів".

"У підсумку заслужена нічия. Повинен сказати, це здається дивним, тому що ми дійсно хотіли три очки. Але все одно для нас одне очко теж важливе, ми відчайдушно його потребували.

Одного очка недостатньо, враховуючи, де ми зараз перебуваємо в турнірній таблиці. Нам потрібно багато чого надолужити. Але не має сенсу підраховувати, де ми можемо опинитися. Ми просто повинні вигравати.

Це була хороша реакція на матч проти Барселону (0:4). Сьогодні ми були більш агресивні. Це була зовсім інша картина, ніж у середу. Ми добре переміщувалися по полю, були агресивними. Лінія захисту була хороша. Можливо, зараз ми більш стабільні з трьома захисниками.

Проте, я не думаю, що це питання системи, а скоріше питання ставлення. Ставлення в середу було недобрим, сьогодні все було інакше. Тренер знайшов правильні слова і показав нам, що пішло не так і яким має бути орієнтир", — заявив Джан.

Наразі Боруссія Д посідає 8-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на шість очок.