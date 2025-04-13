Німеччина

Томас провів 29 матчів у "Дер Класікер".

У німецькому чемпіонаті відбулися матчі 29-го туру, центральним поєдинком стала зустріч мюнхенської Баварії та дортмундської Боруссії — німецький "Дер Класікер" закінчився з рахунком 2:2, команди не змогли виявити переможця.

Для нападника Баварії Томаса Мюллера цей матч став 29-м проведеним у Бундеслізі проти Боруссії.

За цим показником Мюллер зрівнявся з абсолютним рекордом участі в "німецькій класиці", який утримує Матс Гуммельс.

Він також зіграв у 29 матчах Баварії проти Боруссії за весь час виступу Бундесліги — причому в складі обох клубів.