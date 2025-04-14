Німеччина

Німецький клуб може продати чергового форварда за шалені кошти вже цього літа.

Франкфуртський Айнтрахт у своїй історії має чотири рекордні продажі гравців за суми понад 50 млн євро.

Ідеться про Себастьяна Алле (50 млн євро) до Вест Гема, Луку Йовича (63 млн євро) до мадридського Реала, Омара Мармуша (75 млн євро) до Манчестер Сіті та Рандаля Коло Муані (95 млн євро) до Парі Сен-Жермен.

І вже цього літа очікується, що до переліку цих коштовних виконавців долучиться французький нападник Юго Екітіке, за якого влітку минулого року сплатили тому-таки ПСЖ 16,5 млн євро, але наразі його трансферна вартість є більшою в кілька разів.

Лондонський Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, туринський Ювентус — така шалена конкуренція неминуче спричиняє ріст ціни на 22-річного таланта.

І оскільки в контракті футболіста немає фіксованої суми відступних, то саме Айнтрахт визначає його ціну.

80 млн євро таким чином залишились у минулому, нині місцева преса повідомляє, що самі перемовини з "орлами" починатимуться лише від 90 млн євро, тоді як клуб узагалі розраховує на продаж за всі 100 млн євро та відповідне оновлення власного рекорду.

Окрім попиту на Екітіке, його вартість розганяє також і цінник на шведського нападника Александера Ісака, який установив Ньюкасл.

У цьому сезоні на рахунку француза 21 гол та дев’ять гольових передач у 42 матчах.